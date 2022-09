Eljegyezte megcsalt párját Azahriah? Luna elárulta az igazságot

Úgy tűnik, hogy Azahriah és barátnője, Luna között ismét nagy az összhang. A jelek alapján a fiatal lány megbocsátotta az énekes félrelépését a Szolnoki Palacsintafesztiválon, s már a koncertekre is elkíséri, és egy klipjében is szerepelt.

Ezért is merülhetett fel több emberben, hogy az eljegyzés is szóba kerülhetett a fiataloknál, ugyanis Luna ujján egy csodás gyűrű fénylik. A Reddit-felhasználókat is foglalkoztatta a kérdés, azonban a lány kommentekben választ is adott.

"El vagy jegyezve?" - írta valaki.

Nem, csak ajándék volt

- válaszolta Luna.