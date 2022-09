Curtis romantikus meglepetést kapott: A rapper és kosaras szerelme sugárzik a boldogságtól

Curtis augusztus 31-én töltötte be a 33-at, amit kedvesével ketten is megünnepeltek. Judit a nagy napra igazán szép meglepetéssel kedveskedett, mert szerelme kedvenc éttermébe egy romantikus ebédre hívta meg Curtist. Ahol mindenféle finom falat mellett élvezték egymás társaságát ezen a szép napon.

A pár még Balatonlellén ismerte meg egymást, és azóta csak erősebb köztük a kötelék, olyannyira, hogy még a vidékre költözés és a család alapítás is már szóba került. Ennek a szerelemnek is ékes bizonyítéka ez a boldogság is, ami rapperről szinte sugárzik.