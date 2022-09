Brutálisan szexi bikinis testet villantott Gabriela Spanic – fotó

Szemet gyönyörködtető fotókkal örvendeztette meg rajongótáborát Gabriela Spanic. A 48 éves venezuelai színésznő egy hófehér bikiniben pózolt Rio de Janeiro tengerpartján, és jól láthatóan nagyszerű formában van. Tökéletes, kidolgozott testén szépen látszódnak a kockák, kerek melleivel pedig gyönyörű dekoltázs rajzolódik a melltartójában.

Gaby egészen a döntőig táncolta magát a Dancing with the Stars első évadában, emellett számos másik televíziós műsorban részt vesz a mai napig. Nem is csoda, hogy a fotó alatti kommentszekciót elárasztották az elismerő hozzászólások: mindenki egyöntetűen megállapította, hogy a színésznő remekül fest.