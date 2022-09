Botrány a Money or Love-ban: a nézők szerint Zotyának kellett volna távoznia

Pénteken megtörtént az első kiszavazás a Money or Love című realityben, ahol a nézők szavazata és a játékosok véleménye egyaránt számít. Végül Bazsi sorsfordító döntése szerint Alexnek kellett elhagynia a festői dominikai helyszínt. Ám ezzel az eredménnyel sokan nem elégedettek, ugyanis három lány és Ádám is Zotyát küldte volna haza, akit a nézők is a népszerűségi lista végére tettek.

Zotya így nyilatkozott a veszélyzónás helyezéséről:

– Nagyon rossz érzés volt bennem, nem gondoltam azt, hogy veszélyzónába kerülhetek, azt hittem, hogy biztos helyem van. Meglepett ez az egész, hirtelen nem tudtam hova tenni a dolgot. Próbáltam a játék során kivenni a részem mindenben, mindenkivel jó viszonyt kialakítani, de lehet pont ez lett a vesztem, hogy segítettem olyan embernek, aki nem volt szimpatikus.

Sokan Zotyát küldték volna haza. Borítékolható a feszültség így, hogy játékban maradt Fotó: TV2

Volt, akitől számított a szavazatra, de volt, akinek meglepte a voksa.

– Én Szanditól elfogadom, hogy támogatta a szobatársát és Petrát, így Alex maradását. Nekem Kittytől nagyon rosszul esett, mert Aidannel nagyon jó viszonyt ápolok, ezért nem értettem.

A magánnyomozóként dolgozó 31 éves férfinek megvan a véleménye arról, miért sorolták ennyire hátra a nézők.

– Az én megfejtésem szerint azért, mert a nézőknek talán nem úgy jött le az Alexszel való kapcsolatom és terelgetésem, ahogy történt. Nagyobb jelentőséget tulajdonítottak neki, vagy azt gondolták, hogy az ő pártján vagyok. De én a magánéletemben sem tudom tétlenül nézni, ha egy társaságban széthúzás van, próbálom mindig rendezni ezeket a dolgokat. Most is ez történt, talán ennek lett más benyomása.

Bár csak egy hajszálon múlt a maradása, úgy érzi, nincs szüksége változtatnia a viselkedésén és taktikáján.

– Jellemben és felfogásban maradok ugyanilyen, én nem gondolom hátránynak, hogy valaki így áll az emberekhez. Lehet, hogy eggyel határozottabban oda kell állnom egy-egy oldal mellé, hiába vagyok konfliktuskerülő, a véleményemet lehet, hogy határozottabban kell képviselnem.

A műsor új izgalmakkal folytatódik ma 21 órakor a Super TV2-n.

