Ördög Nóra Jordániából rendelt pizzát a gyermekeinek

Ördög Nóra: Soha nem voltam ennyi időt távol a gyermekeimtől

Az Ázsia Expressz műsorvezetője rutinos Ázsia járónak számít, hiszen harmadszor vette nyakába a kontinenst, hogy elkísérje a sztárpárokat. Mégis rendhagyó volt számára az idei évad, hiszen családja most először nem kísérte el őt a teljes útra.

Ördög Nóra ezúttal gyermekei és férje nélkül indult el Ázsiába Fotó: Máté Krisztián

– Nekem mindig a családi élet és a munka összehangolása a legnagyobb tanulási folyamat és ez idén sem volt másképp. A korábbi évadokban az jelentette a nehézséget, hogy hogyan lehet végigcsinálni egy öt-hathetes forgatást úgy, hogy végig ott van a családom és alkalmazkodniuk kell a különböző helyzetekhez. Idén azonban éppen az volt a nehezítés, hogy nem voltak ott végig velem. Meglátogattak ugyan kétszer is, de volt a forgatás közepén egy két és félhetes szünet, amit nélkülük töltöttem. Soha nem voltam még ennyi időt távol nélkülük – kezdte a Borsnak Ördög Nóra, aki a távolból is próbálta kézben tartani férje és gyermekei életét, de rájött, hogy nélküle is gördülékenyen veszik az akadályokat.

Megesett, hogy Jordániából én rendeltem pizzát estére a gyerekeknek és Palkónak, szóval nem teljesen szakadtam el az otthoni feladatoktól.

Egyébként kicsit jó volt hátralépni és látni, hogy akkor is minden jól működik otthon, ha én nem mindenen tartom rajta a kezem. És azt is láttam, hogy nekik is jó volt megélni, hogy anya, nincs, de ők akkor is megoldják a mindennapokat. Mici és Venci is nagyon büszkék voltak magukra, hogy egy picit önállósodtak – tette hozzá a műsorvezető.

Király Linda és Viktor: Úgy örültünk egy kólának, mintha Dom Pérignon lenne

A Király testvérek a műsor sajtótájékoztatóján beszéltek arról, hogy a gyönyörű, egzotikus helyszín ellenére komoly kihívásokkal kellett szembenézniük

Nagyon rossz volt

– viccelődött Viktor, majd hozzátették, valójában életre szóló kaland volt, örülnek, hogy a részesei lehetettek.

Király Lindát és Viktort megviselte az ázsiai kaland, de azért nagyon élvezék

– Én ilyen fizikai megterhelést még sosem éltem át, a tűréshatárainkat feszegettük – nevetett Linda –, mégis önbizalomnövelő volt. Megtanultam, hogy lehetetlen helyzetekben is meg tudom oldani a dolgokat. A testvéri kapcsolatunknak is jót tett a kaland – jegyezte meg Linda, majd Viktor vágott közbe.

– Nehéz volt félretenni az igényeinket, nem volt például egy normális vécé… De megtaláltuk a szépséget minden apró dologban.

Úgy örültünk egy kólának, mintha egy Dom Pérignon lenne

– mesélte Viktor.

Mérai Kata és Gyebnár Csekka: Csak most lettünk barátok

Hiába a sorozatban eltöltött közös évek, Gyebnár Csekka és Mérai Kata eddig csak kollégák voltak. – Mindenki azt hiszi, hogy mi már eleve barátokként indultunk neki az útnak, de csak kollégák voltunk, akik jól tudtak együtt dolgozni. A műsorban eltöltött közös idő Csekkát nem a barátommá, hanem a társammá tette. Bajtársammá, sorstársammá, ami egy életre meghatározza a kettőnk viszonyát – fogalmazott Kata.

A műsorban barátkozott össze igazán a két színésznő

Bár Csekka hazaérve megígérte, hogy pár hétig nem keresi Katát, nem sokáig bírta:

– Két nap múlva már ment az SMS, hogy jól vagy? - idézte fel nevetve.

S hogy milyen volt hazaérni:

– Emlékszem, hogy itthon szépen belépek a lakásba, nem berontok. Megsimogattam a falakat, a villanykapcsolót, a csapot… - mesélte nevetve Csekka.

Mindketten egyetértettek abban, hogy kishitűen vágtak bele a kalandba, de a játék megmutatta nekik: több van bennük.