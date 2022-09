A végsőkig fogta édesanyja kezét Anna hercegnő: halálában is ő kíséri

Anna hercegnő az egyedüli a királyi gyermekek közül, aki végigkíséri édesanyja, II. Erzsébet utolsó útját, mielőtt örök nyugalomra helyezik. A királynő maga kérte meg lányát, legyen vele a végső percekben, végig ágya mellett állt Anna hercegnő, testvéreinek is ő szólt: itt az idő a búcsúzásra.

A királynő koporsóját is ő kíséri, míg megérkezik a végső helyére. Hat órán keresztül nem tudott mást tenni, mint nézni az üvegen keresztül azt a tájat, amelyet 72 éven át osztott meg anyjával, és egyszerűen emlékezett rá. Mivel a királyi Bentley belsejében nem volt hova fordulnia, csak saját gondolatainak keringő mozitekercsét bámulta, miközben a királyi hercegnő követte a néhai királynő koporsóját, amint az vasárnap lassan haladt Balmoralból Edinburghba. Minden szem a halottaskocsira szegeződött, és az utat szegélyező gyászoló tömeg miatt könnyű volt elfelejtkezni a törékeny nőről, aki követi.

Fotó: AFP

Anna hercegnő azonban mindig ott volt, kötelességtudóan és rendíthetetlenül állt édesanyja mellett, akinek legfőbb támasza és bizalmasa volt. Ott volt vele Edinburghban és ott volt a repülőgép fedélzetén, mellyel Northoltba érkeztek. Az a 6 óra valószínűleg élete leghosszabb, legszomorúbb és leginkább szembesítő órái lehettek. Valószínűleg eszébe villant minden utazás, amikor édesanyja mellett ült, minden bensőséges vicc, minden perc, amit Erzsébettel tölthetett ezekben a falvakban és vidéken.

Anna hercegnő a sztoikus nyugalmáról híres, mindig ugyanolyan szenvtelen arccal tekintett a világra. Ezt az álarcot most erőn felül próbálta fenntartani, azonban a gyász mély fájdalma olykor kiült az arcára.

Anna hercegnő sokszor hangoztatta, valószínűleg nem így képzelték el a gyerekek a mesebeli hercegkisasszonyokat, mint amilyen ő, mégis a legkeményebben dolgozó királyi családtag címét érdemelte ki - mindent megcsinált és elrendezett a lehető legkisebb felhajtás nélkül.

Amikor fáradságos útja után megérkezett a Holyrood-házba, még mindig képes volt megtalálni az erőt, hogy még egy utolsó gesztust tegyen, Zsófia wessexi grófné vigasztaló kezével a hátán. Elkötelezettsége és kiegyensúlyozottsága, ami nem volt nyilvánvalóbb, mint most, tette őt anyja jobbkezévé.

Fotó: AFP

Penny Junor királyi életrajzíró a következőket mondta:

„Soha nem akarta magát az előtérbe helyezni, nem azért van ott, hogy reklámozza magát. Amit bemutat, az az, hogy a monarchia nem a csillogásról vagy a csillogó hírességről szól. Teljesen olyan, mint az édesanyja: a szerepének szentelte az életét. Míg testvérei imádtak a rivaldafényben sütkérezni, ő inkább félrevonult és tette a dolgát".

Anna hercegnő nemcsak II. Erzsébet bizalmasa volt, de édesapja kedvenc gyermeke is. Önfejű volt, éles volt a nyelve és rajongott a sportokért, Fülöp herceg pedig önmagát látta lányában. Többször pletykák keringtek arról, hogy szeret flörtölni, sőt, még Károly feleségének, Kamillának egykori férjét is magába bolondította. Szerette is ezt Kamilla orra alá dörgölni, akit ki nem áll. Anne hercegnő maga kétszer ment férjhez, első férjétől, Mark Phillipstől 1992-ben vált el, második férjéhez pedig mindössze nyolc hónappal később ment férjhez.

Fotó: AFP

II. Erzsébet utolsó éveiben még szorosabb lett a kapcsolatuk. A koronavírus-járvány ideje alatt Annát kérte meg a királynő, segítsen neki a Zoom értekezleteken. A lánya pedig még viccelődött is a királynővel, hogy általában 6 embert kellene látni egy ilyen értekezleten, de a királynő csak négyet látott. Mire Anna megszólalt: "de hát tudod, hogy nézek ki, remélem, nem kell ezért látnod".

Anyja állítólag tisztelte és csodálta azért, amiért nem kérte, hogy gyermekei is hercegi címet kaphassanak. Az a szerény mód, ahogyan könyörtelenül végezte feladatait, közelebb állt II. Erzsébet saját személyiségéhez. Amikor nyilvánosan kellett megjelennie, igyekezett távolabb állni az emberektől. Míg a család többi tagja szeretett ölelkezni emberekkel és gyerekekkel, Anna kerülte azt. Egyszer azt kérdezte: "mégis melyik gyerek szeretné, ha egy vadidegen megölelné?"

"Nem magának akarja a dicsőséget, és nem akar a címlapokon szerepelni"

- mondta az életrajzíró. Ezt tudta a néha királynő is, épp ezért kérte meg lányát a legnehezebb feladatra - és így hagyják Károlyt, hogy a címlapokon szerepelhessen.

Tudta, hogy a lánya elbírja a feladat súlyát. Tudta, hogy a lánya lesz az, aki a végső útjára kíséri.