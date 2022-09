60. születésnapját ünnepli a Bazi nagy görög lagzi sztárja

Görög származás

Teljes nevén Antonia Eugenia Vardalos – görög származású kanadai szülők gyermeke, két keresztnevét szeretett nagymamái után kapta. A hagyományokat mélységesen tiszteli családja a mindennapjaikban, az esküvő előtt szerelmétől, a komikus Ian Gomeztől megkövetelték, hogy térjen át görög ortodox vallásra. A sztárpár 25 együtt töltött év után 2018-ban vált külön.

Ki ne látta volna a vígjátékot? Fotó: Photo12 via AFP

Örökbefogadott

2008-ban hosszas procedúra után férjével örökbe fogadtak egy kislányt, Ilariát. Nia ezután cikket írt a The Huffington Postba, ahol jó tanácsokat adott a hasonló cipőben járó szülőknek.

Romantikus vonal

A romantikus film hozta meg a hírnevet Nia számára, aki hű maradt a műfajhoz és a gyökereihez is. Rendezőként is aktívan tevékenykedik görög témájú szerelmes filmeken, így a Bazi rossz Valentin-nap és a Görögbe fogadva alkotásokon is. Még Tom Hankset is elragadta a lelkesedése, a 2011-es Larry Crowne című filmet együtt rendezték. Nia a szereplők szájába gyakran adja az otthon, görög családjától elhangzott mondatokat.

Egy-egy esős napon érdemes úja elővenni akár az első, akár a második részt Fotó: Photo12 via AFP

Elképesztő bevétel

369 millió dolláros, azaz mai árfolyam szerint közel 150 milliárd forintos bevétellel büszkélkedhet a az alig több mint másfél órás romantikus film. A 2016-ban megjelent második rész már „csak” 90 millió dollárt, azaz 36 milliárd forintot hozott a konyhára.

Meghiúsult volna

A Bazi nagy görög lagzi forgatókönyvét először visszadobták a producerek, mondván egy színésznő ne írjon. Nia felszívta magát, s a visszautasítás ellenére addig dolgozott karaktere, Toula Portokalos sztoriján, míg rákaptak. Forgatókönyvét végül Oscar-díjra is jelölték.

Ha a szerzője nem elég állhatatos, el sem készül a film Fotó: Photo12 via AFP

Szeretőknek hitték őket

A film férfi főhőse, John Corbett maga jelentkezett a szívtipró Ian Miller szerepére – egy bárban lépett oda az ott iszogató Niához és a film produceréhez, hogy felajánlja magát. Szinte rögtön igent mondtak neki. Kiderült, működik is a kémia két színész között: Nia egy forgatási szünetben váratlanul azt kérte, csókolja meg őt a férfi, próbából - ekkor rájuk is nyitott egy kellékes, és majdnem félre értette a helyzetet. Mindenesetre olyan jól sikerült az első, hogy legközelebb már csak élesben csinálták.