31 sztárral hajózták körbe a Balatont: Megúszták szárazon a vízi színpadot

A Balaton alacsony vízállása miatt többször is célállomást váltott a víziszínpados minifesztivál-sorozat, de a helyszínváltozások ellenére a közönség hűen követte a különleges úszó színpadot a négy balatoni állomásra: a szervezők szerint összesen biztosan több, mint 40 ezer ember nézte végig legalább az egyik koncertet. A legtöbben a Honeybeast füredi buliján csápoltak augusztus 18-án: nagyjából kétezer ember nézte végig a partról a bulit. De hasonlóan sokan voltak Caramel és zenekarának fellépésén is augusztus 19-én. A legnagyobb tombolást a Kelemen Kabátban fűzfői strandbuliján láthatták azok, akik ott voltak: valósággal forrt a víz, annyian ugráltak, csápoltak a Tobruk strandon arra, hogy „Nyári gyerekek a Balatonparton…”

A sikeres koncertek komoly szervezői munkát igényeltek, hiszen a víziszínpad egyedi látványvilággal és hangulattal szolgál ugyan, de kiszolgálása valóságos logisztikai rémálom - árulták el a szervezők. Minden programnapon 3-3 elektromos hajtású kishajó hozta-vitte a fellépőket a legközelebbi kikötő és a színpad között, a szükséges felszerelések szállításával együtt átlagosan hajónként 6-6 körrel naponta. Összesen 270 hajóúttal szállították a 31 fellépő zenekar tagjait a vízi színpadra átlagosan 900 méteres távolságból, így összesen 240 kilométert tettek meg az elektromos kishajókkal - ami nagyjából annyit tesz, mintha másfélszer megkerülték volna a tavat a sztárokkal a szervezők.

Az együttesek jellemzően nem egyedül érkeztek, gyakran saját stábbal, hangosítókkal, menedzserekkel, néha családtagokkal együtt, így a 31 fellépő teljes személyi állománya 231 fő volt, vagyis annyi, mintha 12 focicsapatot vittek volna oda-vissza a kishajókkal a legközelebbi kikötőből a vízi színpadra. Ez azonban még messze nem minden: az erősítők, hangszerek, kiegészítő világítás és keverőpultok – vagyis a bandákkal érkező felszerelés – összes súlya a szervezők becslései szerint több mint 13 tonnára rúgott, ami nagyjából annyit tesz, mintha 9-10 személyautót cipeltek volna fel alkatrészenként a színpadra, majd vitték volna le őket onnan. És persze a cuccot még össze is kellett szerelni a színpadon – aztán pedig lebontani a szállításhoz.

Mindezt még az is nehezítette, hogy a színpad mögötti „tábor”, vagyis a fellépők bázisául szolgáló backstage lakóhajó és a mögötte kikötött generátorhajó teljes férőhelye 24 főnyi, és mivel a vízi szervezői stáb eleve 9 főt számlált, így 15 vendégnél több nem tartózkodhatott egyszerre a fedélzeten. Ez azt jelentette, hogy gyakran az előző fellépőknek el kellett hagyniuk a hajókat ahhoz, hogy a következő együttes tagjai felszálljanak, sőt, néha az is előfordult, hogy a szervezői stáb néhány tagjának is le kellett szállnia a színpad-szigetről azért, hogy az érkezők felférjenek. Rajtuk kívül még 16 különleges vendég is megfordult a hajókon: azok, akik a rendezvény kiemelt támogatója, a Szerencsejáték Zrt. „Legyen szerencséd a sztárokhoz!” nevű akciójának keretében lehetőséget nyertek arra, hogy a backstage-ből élvezhessék kedvenceik műsorát és még egy közös képet is csinálhassanak velük.

„Minden fellépő nagyon élvezte ezt a vízi őrületet nálunk, senki sem lett tengeribeteg és mindenki megúszta szárazon a bulikat”

– fogalmazott Lénárt Attila, a rendezvény főszervezője. Voltak, akik ki is használták a különleges helyszín kínálta adottságokat: a ManGoRise tagjai például pecáztak egy kicsit a buli előtt, Haagen Imréék pedig privát hajókázásra mentek a fellépés után. Mások a buli közben rögtönöztek külön műsort: Puskás Peti, Újvári Zoltán Szilveszter (New Level Empire) és Bartha Ákos (ManGoRise) átegyensúlyoztak a füredi helyszínen a színpad és a part közötti pontonhídon, és a közönség közzé vetették magukat. Mind megúszták fürdés nélkül.

A rendezvénysorozat nagy érdeklődést váltott ki már az első évben, szinte nem volt ember a Balaton körül, aki ne hallott volna a víziszínpados ingyenes koncertekről. Mindez az idegenforgalom helyi jellegű felpörgéséből is látszott, hiszen például Balatonfűzfő polgármestere, Szanyi Szilvia szerint „érezhetően és egyértelműen” nőtt a vendégéjszakák száma azon az augusztusi héten, amikor a BalatONkoncert a városba látogatott, és Jurcsó János polgármester is arról számolt be a szervezőknek, hogy Balatonkenesén is egyértelműen megnőtt az idegenforgalom a koncert időszakában. Mindez persze érthető is, hiszen a nézők számára ingyenes koncertek rengeteg embert vonzottak már az első évadban is: nagyjából 40 ezerre tehető azok száma, akik legalább egy koncertet végignéztek a 18 programnap során.

„Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy megcsinálhassuk ezt a remek nyári buli-sorozatot: a fellépőknek, a remek közönségnek és persze támogatóinknak, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, a Szerencsejáték Zrt-nek és az MVM-nek. Reméljük, hogy jövőre még több és még jobb bulikat szervezhetünk”

– fogalmazott a főszervező.

A rendezvényről további részletek a BalatONkoncert-sorozat Facebook-oldalán olvashatók.