Tóth Vera nem kertelt, őszintén beszélt Gabiról

Az énekesnő elmondta, gyermekként viszonylag jó testvérek voltak, amikor Verát a gyerekek az alkata miatt csúfolták, Gabi nagyon vehemensen megvédte a nővérét. Ezzel szemben, amikor kettesben voltak, folyton civakodtak. Mára persze ez már megváltozott.

– Ma már egy picit bölcsebb vagyok, többet elviselek neki. Ha beszél, hagyom, hadd beszéljen, bár fordítva nem mindig van így. Megismertem őt az elmúlt 30 évben és ennek alapján fejlesztettem a türelmemet, már nincsenek olyan nagy feszkók. Ő anyuka, nekem van vőlegényem, lehet, hogy nemsokára nekem is lesz gyerekem. Inkább e felé megyünk, minthogy hülyeségeken vitatkozzunk – mondta Vera, majd azt is elárulta, igyekszik támogatni és megvédi a húgát, amikor az emberek támadják őt.

– Írtam ki az oldalamra erről egy hosszú bejegyzést. Annyira a védelmére keltem, hogy az emberek néha túlgondolják Gabit. Ő tényleg idegesítő néha. Fullra tud idegesíteni! Ha én most nem ismerném és látnám kívülről, lehet, hogy engem is idegesítene, mert végtelenül megosztó személyiség, meg olyan a beszédhangja is. Néha, amit ő ad magából, az félreértésekre ad okot. De alapvetően ő egy jó fej ember, egy jó gyerek. Tök mások vagyunk mindketten. Neki az egész élete arról szól, hogy keresi az útját – tette hozzá Vera, s elmondta, mit javasolt húgának ezzel kapcsolatosan.

– Azt mondtam neki, tekintve, hogy 2-3 évente váltottál valamilyen stílust és nem maradtál meg úgy, tehát nem tudjuk, hogy ki a Tóth Gabi. Bármit is döntöttél az életedben, maradj amellett, ami vagy. Egyébként a párkapcsolatait illetően ő sosem volt egy könnyűvérű csaj. Mindig egy hűséges, családcentrikus és a mai napig keresi ezt a gyerekkori biztonságot, amit nem fog megtalálni, mert ez akkor volt. Ezt már nem szabad hajkurászni – vélekedik Vera, aki szerint ezt a két dolgot kell megtanulnia a húgának.