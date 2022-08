Tóth Andi Marics Petiről: „Veled megy, tied lehet”

Ahogy az lenni szokott, most sem fukarkodott a vakmerő, trágár szavakkal tűzdelt mondatokkal Insta-sztorijában Tóth Andi.

Most épp a párkapcsolatokról alkotott nézeteit osztotta meg a nagyvilággal a 24 óráig elérhető posztban, mivel szerinte a kommentelők egy része most is mérgezi az amúgy is friss kapcsolatát Marics Petivel. Elmondása szerint ugyanis például megpróbálták titkolni a kapcsolatot, épp amiatt, mert féltek, hogy több lesz a rosszakarójuk, mint kellene, ám ez nem sikerült. Sokan ugyanis a háza előtt próbáltak meg lesifotókat készíteni róluk.

Bár a szerelmesek fogadtatása kezdetben pozitív volt, mostanra Andi szerint megérkeztek a tini lányok, akik azzal „vádolják”, hogy elvette leendő férjüket, vagy éppen azt találgatják, meg fogja-e csalni Marics.

Instagram

„Gondoltam, tisztázzunk egy-két dolgot. Sorban küldték itt a cikkeket meg a pletykákat, hogy engem meg lehet csalni. Szóval gondoltam, megvédem magam, ha már más nem fog. Nem lehet megcsalni! Megcsalsz, taka van – ez ilyen egyszerű. Az én követőim ezt pontosan tudják, ezért külditek. Gondoltam, eljut ez az információ a 10-12 éves kislányokig is, akiknek még szőr sem nőtt a nunijukon, és akik most otthon vagdossák az erüket, hogy elvettem a jövendőbeli férjüket. Szívem, nem vettem el! Menj rá, próbáld meg, vidd haza! Veled megy, tied lehet.”

- mondta a sztoriban Andi, a szokásos, ablakban ülő, dohányzó pozíciójában.