Nem véletlenül követi Demi Rose oldalát közel 20 millió ember: gyakorlatilag két magyarországnyi rajongót kell kiszolgálnia, aminek ő szíves örömest eleget is tesz.

A brit modell már egy ideje Görögországban, Míkonosz szigetén nyaral, mostanában több szexi képet is közzétett onnan. Legutóbbi, lapozható bejegyzésében tangás fenekét mutogatta a kamerának, miközben egy csodás naplementét is mutatott a háttérben.