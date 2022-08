Sydney van den Bosch: Féltem a megbélyegzéstől

Instagram-oldalán mesélt Sydney van den Bosch arról, mennyire nehéz egy ember életében, hogy folyamatosan próbál megfelelni a környezetének. Ő úgy gondolta, ideje megnyílni, elmesélte, mi értékelődött át benne betegsége óta, és hogy 236 nap elteltével végre láthatóan boldog a bőrében. A Bors megkeresésére a modell elmondta: eleinte félt megosztani a történetét a nagyvilággal.

Eleinte féltem a megbélyegzéstől, de szerencsére csak pozitív visszajelzéseket kapok a műtétem kapcsán

– kezdte a Borsnak. – Örülök, hogy megosztottam a történetemet, mert sokan tudnak erőt meríteni belőle. A legutóbbi posztom a közösségi média árnyoldalaira utalt, és arra, hogy fogadjuk el önmagunkat, adott esetben ne egy sokak által közvetített hamis képnek akarjunk megfelelni vagy a rosszindulatú kommentelőknek, akik sokszor nem érzik a határokat egy-egy téma kapcsán – nyilatkozta, majd elmesélte, miért is érezte úgy, hogy fel kellett szólalnia ebben az ügyben.

– Nehéz döntés volt, de egyben felszabadító is, a nyilvánosság elé állni a történetemmel. Örülök, hogy vettem a bátorságot és ledöntöttem a témát övező tabukat, annyi embernek segíthettem ezáltal, amire talán nem is gondoltam volna. Eddig is nyitott ember voltam, de ezek a tapasztalások még nyitottabbá tettek, és megerősítettek abban, hogy akár ismeretlenül is merjünk segítő kezet nyújtani, pláne, ha ezzel akár életeket is menthetünk.

Sydney szerint fontos a közösségi média árnyoldalairól is beszélni Fotó: Antal Kliszek Photography

„A nőiességet még mindig a testiséggel azonosítják”

A különböző közösségi oldalakon sajnos mindenki kénye-kedve szerint mondhat, amit csak akar. Sok kommentelő kifejezetten bántó, romboló megjegyzéseket tesz, még olyan témák kapcsán is, mint egy súlyos betegség, és annak következményei. Sydney szerint habár a mellrák gyakori probléma a mai világban, sajnos még mindig sokszor kizárólag a külsőségekkel azonosítják a nőiességet, ami rányomja a bélyegét az olyan beavatkozásokra is, amin ő is átesett.

– Hiába vannak feminista mozgalmak, és napjainkban egyre inkább formálódik a gondolkodásmódunk, a legtöbb esetben a nőiességet még mindig a testiséggel azonosítják, miközben a nőiesség szerintem nem a külsőségekben rejlik. Át kell pozícionálnunk ezt a témakört, hiszen ez egy népbetegség, amiről muszáj beszélnünk, hiszen minden órában egy újabb nőt diagnosztizálnak mellrákkal – tette hozzá. Úgy gondolja, pont ez az oka annak, hogy fel kellett szólalnia, és el kellett mesélnie a történetét.

– Szívesen és őszintén beszélek a tapasztalataimról, hiszen ha csak egy ember is elmegy a történetemet hallva egy szűrővizsgálatra, akkor már megérte – emelte ki.

Gyakori betegség

A mellrák a nők körében világszerte a leggyakrabban diagnosztizált daganat, és összességében a második leggyakoribb daganattípus a világon. A WHO adatai szerint 2020-ban több mint 2 millió nőnél diagnosztizáltak emlődaganatot, és 685.000 halálesetet okozott a betegség. A betegség gyakoriságára tekintettel nagyon fontos, hogy minél több, hiteles információ álljon rendelkezésünkre a mellrákkal kapcsolatban, hiszen ennek segítségével lehet a megbetegedések és halálozások számát csökkenteni.