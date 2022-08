Számoljuk a napokat – Hamarosan érkezik Palácsik Lilláék kisbabája

Vajna Tímea húga, Palácsik Lilla és férje, Visváder Tamás márciusban osztották meg a nyilvánossággal, úton van második közös gyermekük. A sztárházaspár családja ismét egy kisfiúval fog bővülni, ráadásul már nem is sokára, ugyanis a kismama a terhessége 39. hetében jár. Instagram-oldalán egy fotó kíséretében írta ki magából érzéseit:

Számoljuk a napokat, már nincs sok hátra, hogy a karunkban tarthassuk Ábel babát.

Noah is nagyon várja, hogy láthassa a testvérét, minden nap megsimogatja a pocakom, és puszit ad neki – száolt be a jelenlegi helyzetről a sztáranyuka, aki korábban azt is elárulta, második gyermeküknek az Ábel nevet választották.