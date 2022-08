Lehet, hogy meg kell indítani a szülést Palácsik Lillánál

Már a várandóssága 36. hetében jár Palácsik Lilla, aki augusztus 20-ra van kiírva. A kismama újabb kérdezz-felelek videót készített a második terhességével kapcsolatban, amiben követői kérdésekre válaszolt. Beszélt arról, hogy mennyivel nehezebb volt a második várandóssága alatt az első trimeszter, és a szüléssel kapcsolatos terveit is elmondta.

„36 hetes vagyok most és augusztus 20-ra vagyok kiírva, az államalapítás ünnepére. De majd úgyis Ábel fogja eldönteni, hogy előbb vagy később jön.

Nagyon előbb nem szeretném, hogy jöjjön, úgyhogy ilyen augusztus 20. környékén… vagy az is lehet, hogy indítani kell! Ki tudja?!

–­ mondta Lilla.

Hozzátette, első kisfia is szeptember 30-ra volt kiírva és október ötödikén indították a szülést, Noah pedig másnap megszületett.

Úgyhogy az is lehet, hogy olyan jól fogja érezni magát odabent Ábel baba is, hogy őt is indítani kell. Ezt még nem tudjuk.

Lilla elmondta, természetes úton szeretne szülni.

„Az mindegy, hogy indítani kell vagy beindul magától, de természetesen szeretném ha megszületne. Viszont, ha a szülés közben bármilyen komplikáció adódna, ami miatt császárhoz kell folyamodni, akkor természetesen én benne vagyok abban is”