„Nem akarjuk, hogy ez a kutya több gyerekre támadjon” - Rottweiler marcangolta szét egy 7 éves kislány arcát

A lányom arcát széttépte a „barátságos” rottweiler… de a tulajdonos szabadon sétál! - dühöng a kicsi édesanyja, aki azt szeretné, hogy a kutya tulajdonosa vállalja a felelősséget a támadásért.

A hétéves kislány mély harapásos sebet kapott az arcán, amikor az ördögi kutya ráugrott – másodpercekkel azután, hogy a tulajdonos azt mondta, hogy „barátságos” - adta hírül a The Sun.

A kislány kórházban lábadozik Fotó: SWNS

A brit kislány és az édesanyja az angliai Worcester egyik utcáján sétált, amikor szembe jött vele egy nagy testű kutya és a gazdája. Az ebet és a gazdát a környéken egyébként mindenki ismeri, mert volt már velük több probléma, a kutya nem mindig volt barátságos a hozzá közeledőkkel. Ennek ellenére, a kutya tulajdonosa, James Palmer azt mondta a vele szemben érkező hét éves gyereknek, aki meg szerette volna simogatni az állatot, hogy az teljesen batárságos, nyugodtan érjen hozzá. Ekkor történ meg a baj. A kutya a gyermek közeledésére azonnal támadásba lendült, kitépte magát a gazdája fogásából, és vadul marcangolni kezdte a kislányt. Az első harapások a gyermeket az arcán érték, de szerencséjére ösztönösen összegörnyedt, miközben a kutya össze-vissza rángatta a szájában. A pici az orvosok szerint azért maradt életben, mert egy viszonylag vastag anyagú kapucnis pulcsi volt rajta, ami a támadás közben felcsúszott a nyakáig, így nem tudta az eb átharapni a torkát.

A pulcsija mentette meg az életét Fotó: SWNS

A támadás hosszú percekig zajlott, mire nagy nehezen sikerült a kutyát lerángatni a gyermekről. A gyermeket kórházba szállították, a sebeit ellátták, és rendőrségi vizsgálat is indult, a környéken lakók mégsem nyugodhatnak meg. A kutya tulajdonosa ugyanis annak ellenére is szabadlábon van kutyástól, hogy már volt egy hasonló incidensük: hat hónapos börtönbüntetést kapott fél évre felfüggesztve már egyszer a kontrolláltalan kutyája miatt, aki mást is megtámadott.

A kutya tulajdonosa szabadlábon van most is Fotó: SWNS

A lány 41 éves anyukája így nyilatkozott:

"Nagyon szerencsés a gyermekem, hogy a kutya elengedte. Amíg viszont az utcán sétálhat, félek, hogy megtámad más gyerekeket is, ennek nem szabadna megtörténnie! Nem akarjuk, hogy ez a kutya több gyerekre támadjon.