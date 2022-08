Nagy Feró megmutatta, így készül az energiaválságra

A rezsicsökkentés és az energiaválság a sztárokat is utolérte. Nagy Feró most beengedte a RADAR stábját saját házába, hogy megmutassa, hogyan és mivel tud spórolni, hogy csökkentse a növekvő rezsiárakat. A nemzet csótánya szerint az egész világnak meg kell tanulnia takarékoskodni az energiával, nemcsak a pénztárcánk, de bolygónk érdekében is.

