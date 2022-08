Megtörte a csendet Laár András, őszintén reagált a kilépésről szóló hírekre

Laár András a közösségi oldalán megdöbbentő információt osztott meg. Több mint harminc évnyi együttműködés után a L'art pour l'art Társulat nélküle folytatja. A Karinthy-gyűrűs magyar humorista az okot, hogy miért döntött úgy, külön utakon folytatják tovább, nem kívánta megosztani.

– Kedves Barátaim! Ma olvastam a facebookon, hogy a L'art pour l'art Társulat posztban jelentette be a kilépésemet. A hír igaz! Még februárban távoztam a Társulatból emberi okokból, amelyeket nem akarok részletezni a béke kedvéért.

Egyébként akkor abban állapodtunk meg a Társulat managerével, hogy egy ideig nem hozzuk nyilvánosságra a dolgot, hanem a megfelelő időben közös közleményben tudatjuk a közönséggel az új helyzetet.

Ez a közös közlemény elmaradt, helyette a Társulat most saját szakállára kiposztolta a változást. Nem baj. A lényeg, hogy a közös munkának vége, külön utakon folytatjuk tovább. A magam részéről továbbra is műsorokat fogok készíteni, és előadni, hasonlóan eddigi szóló estjeimhez. Ezek után is megjelennek majd a színpadon a már ismert figuráim, Besenyő Pista bácsi, a Költő, Edebede bácsi, és Tompika, ugyanakkor a megújult Társulatnak is sok sikert kívánok! – írja a Facebook-oldalán.

Laár András még nem szerette volna a nagyérdeművel ezt az információt megosztani, de úgy tűnik, volt kollégái nem egyeztettek vele, és a társulat hivatalos oldalán robbant a hír, erre reagált a humorista.

– Kedves Közönségünk! A Társulat életében lezárult egy korszak, hogy egy újnak adjon helyet.

András kollégánk szólóban folytatja tovább karrierjét, ehhez, természetesen, sok sikert kívánunk neki, mi hárman pedig úgy döntöttünk, hogy együtt folytatjuk tovább.

Sőt, rárakunk egy lapáttal! A lapátot Stefanovics Angélának hívják, akivel izgatott örömmel alapítottuk meg a L'art pour l'art Légitársaságot. Októbertől várunk mindenkit új előadásainkon! Szeretettel: Móni, Robi, Zsolt, és most már Angéla is – olvasható a posztban.