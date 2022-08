Mága Zoltán: Óriási sikerrel zárult a Kárpát-medence legnagyobb jótékonysági koncert sorozatának erdélyi turnéja

Mága Zoltán azt mondta, most is, mint mindig, nagy reményekkel és szeretettel ment Erdélybe, a bátrak hazájába, oda, ahol büszkeség és életcél magyarnak lenni, magyarnak maradni. Erdély és Székelyföld magyarsága az országhatárok ellenére hűen őrzi a magyar hagyományokat, a nyelvet, a népzenét, a kultúrát

„Szívemet melegséggel tölti el, hogy ilyen mérhetetlen szeretet és tiszteletet kapunk honfitársainktól, akik magyarságukban és önzetlenségükben is példamutatóak. Nekünk pedig segítenünk kell a magyarság megmaradását segítő külhoni kezdeményezéseket, ahogy mostani koncertsorozatunkkal is tettük”

– hangoztatta.

A Liszt Ferenc-díjas művész kiemelte, koncertsorozata annak demonstrálása is, hogy az szeretetnek és az önzetlenségnek nincsenek határai, országunk egy befogadó, szolidáris, segítőkész nemzet, és egyformán nyújtja ki segítő karját az országhatáron belül és kívül élő magyaroknak.

„A pandémia időszakában sok ezer, vagy több tízezer emberi életet mentettünk meg, és most, a háború okozta gazdasági válságban is mindent elkövet kormányunk, hogy megvédjék az embereket, és erőn felül teljesítve újra példát mutathatunk a világnak. Nem teszünk különbséget ember és ember között, elítéljük a rasszizmust az antiszemitizmus, a bárminemű megkülönböztetést” – fogalmazott a művész, megjegyezve, 13 éves korától járja a világot, és mindig Magyarországot, a magyar kultúrát képviselte, és ezt a küldetését folytatja a mai napig is távoli földrészeken és országokban, bizonyítva, hogy hazánk egy olyan befogadó nemzet, ahol „mindegy kinek milyen a bőrszíne, származása, ha tanul, becsületesen dolgozik, elérheti, megvalósíthatja célját és egyforma eséllyel indulhat az életben”.