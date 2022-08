Lakatos Márk talpig Gucciban meg fog fagyni a télen

Nem meglepő, hogy az olyan valódi teljesítményt nélkülöző celebeknek, mint például Lakatos Márk, éltető elemük a provokáció, most azonban ugyancsak ízléstelenre sikeredett a "mutatvány".

A gyakran talpig Gucciban feszítő, nagyjából 3-4 millióba kerülő ruhadarabokat magára aggató, saját magát a Napkirályhoz, XIV. Lajoshoz hasonlítgató, annak paradicsommadár stílusát istenítő "megmondóember" legújabb TikTok videójában attól retteg, hogy ő bizony megfog fagyni a télen, mert majd nem tudja kifizetni a rezsiszámlát.

Ez a mutatós darab legalább 1 milliót ér

Vigyázat, Lakatos Márk Gucciban sem éri be mondjuk a budapesti Gucci áruház darabjaival, ahol egy kisebb táska 6-700 ezer forintnál kezdődik. Ő az ennél is legalább 50 százalékkal drágább New York-i Gucci Concept Store-ban válogatta ezt a mutatós darabot, több mint 1 millióért.

Lakatos annyira gyakran parádézik a Gucci milliós darabjaiban, hogy már sokan feltették a kérdést, vajon miből és hogyan képes finanszírozni mindezt. Milliárdos szponzora van, esetleg nyert a lottón? Akárhogy is, elképesztő álszentség, hogy most keserű mimikával azt hirdeti, hogy a magas rezsi miatt: "Meg fogunk fagyni télen". Sőt ahogy megismételte: "Rohadtul meg fogunk fagyni!"

Mondja ezt az a Lakatos Márk, aki úgy üldögél a Milánói Divathét milliárdos vendégei között, mint mások a lakótelepi bádogkocsmában.

És úgy ebédel Milánó egyik legdrágább éttermében, a Tokuyoshiban, mint más egy Mekiben. Jegyezzük meg a tények kedvéért, hogy a Tokuyoshiban a legolcsóbb menü úgy 60 000 forintnál kezdődik.

Milánóban, a milliárdos sznobok éttermében, a Tokuyoshiban a legolcsóbb menü 60 000 forint

És akinek a lakása, saját szavait idézve a XVIII. századi Párizs stílusában épült fel.

Sokat mond a "Lakatos-jelenségről" az a tény is, hogy a celeb szponzorálását tavaly megszüntette az Elektrolux, mert egy pedofilokat mentegető műsort vezetett. Ebben bagetellizálni próbálták gyerekek szexuális kizsákmányolását.

Tavaly Tibi atya is rátámadt a harsány celebre, a liberális körökben gyakran emlegetett "body shaminggel" vádolta meg, azt állítva, hogy Lakatos mások testi adottságait gúnyolja megalázó módon. Ekkoriban sokan felidézték azokat a fotókat amikor Lakatos Márk a saját testével dicsekedett el az Instagramon.

Szóval a nélkülöző Lakatos Márk nekiment a rezsicsökkentésnek...