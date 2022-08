Különleges versenyző: Iván Bence győzni jött a Dancing with the Stars-ba

Még egyetlen tánclépést sem tett, mégis minden szempár Iván Bencére szegeződött, amikor hétfőn este kisétált a TV2 Dancing with the Stars című műsor sajtótájékoztatóján a színre. Nem csoda a nagy figyelem, Bence kívül-belül különleges ember. A pécsi születésű, EB ezüstérmes parasportoló, 2021 legjobb paraúszójának választott fiatalember eleve feltűnő jelenség, pláne most a mellette tűsarkúban tipegő Stana Alexandra háromszoros showtánc világbajnok társaságában.

Fotó: Szabolcs László

Amikor arról beszélgettünk Bencével, hogy ha a szereplésének a kulcsa a humor lesz, akkor miképp tudja majd megoldani, hogy ne legyen bohóckodás a színpadi jelenléte, nagyon határozottan felelt.

