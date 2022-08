Közös képpel üzent Zámbó Krisztián és exe, csúnya vége lett

Nagy vitát robbantott ki, hogy Zámbó Krisztián a szakítás után vasárnap egy exével közös képpel jelentkezett be az Instagram-oldalán. Mint ismert, az énekes június elején jelentette be, hogy véget ért a kapcsolatuk Takács Zsuzsival. Most azonban mégis együtt töltötték az időt egy egri étteremben.

Csak nálam szokás nem összejárni az exekkel??

– tette fel a kérdést Krisztián egyik követője a közös fotó alatt. Többen megint találgatni kezdték, vajon mi van köztük, de az énekes hamar jelentkezett és tisztázta a dolgot.

Komolyan van itt pár ember, aki miatt írnak rólunk marhaságokat, vége közöttünk, elmondtam párszor,… és senkinek semmi köze az életemhez, vagy Zsuzsiéhoz!

– fakadt ki Zámbó Krisztián, hozzászólása alatt azonban vita robbant ki.

Ha senkinek semmi köze, akkor minek raksz ki közös fotókat ?

– szegezték neki a kérdést, amit nem hagyott szó nélkül.

Tudjátok, vannak ám közeli ismerőseink, és nekik is üzenhetünk egy képpel akár, és senkinek semmi köze mit osztok meg a saját oldalamon!

– zárta le az énekes.