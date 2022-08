Gyászol Kovács Ákos: elcsukló hangon emlékezett meg a veszteségről

Kovács Ákos már 30 éve zenél a színpadon, profizmusáról, maximalizmusáról, és határozottságáról híres a szakmában. A Bonanza Banzai sikerei után Ákos első szóló albuma óriási port kavart a magyar zenei szakmában. A kezdeti robbanás után sem volt megállás, és a zenész ma a legnagyobb hazai és külföldi színpadokon lép fel.

Fotó: Móricz István / Bors

Azonban még a "nagyoknak" is szükségük lehet a külső szemre, jelen esetben inkább fülre, akik hitelesek a sokat megélt sztár szemében, akik tanácsát elfogadva éli életét. Egy ilyen mentort, lelki vezetőt vesztett el idén a sztár, erről vallott nyíltan, elcsukló hangon.

A lelki vezetőm, Farkas Attila atya idén halt meg, 93 évesen. Úgy tudott dorgálni, hogy közben felnövesztett engem a feladatimhoz, és úgy tudott dicsérni, hogy közben nem szálltam el, hanem segítségével még jobban csináltam a dolgom

– mondta meghatódva a híresség a Hajógyár legújabb sorozatában. A zenész most számot vetett azokkal az emberekkel, akik az életében fontos szerepet játszottak. Ilyenek voltak a szülei, akik megtanították őt hálásnak lenni mindenért.

Fotó: Hajógyár.hu

– Minden nap hálát adok a családomért, azoknak akik tanítottak, azokért, akik mellém álltak, és az életemért. Jól is esik hálásnak lenni, és szeretem azt hinni, hogy a pályám az valami olyasmi, ami rajtam keresztül tör utat – folytatta Ákos, akiről nem sokan tudják, nem jómódban nevelkedett: a nyolcadik kerületben, egy társasházban, szerény körülmények közé szültetett. Első gitárjára sokat kellett várnia, míg összegyűlt a szüleinek elegendő pénze a hangszerre, azonban Ákost ez mégis megihlette, és türelemre tanította már gyermekként is. Befutott sztárként, akiért milliók rajonganak is érezte ezt az inspiráló lehetőséget, hogy teret engedjen a kreatív energiáknak akkor, amikor a pandémia 2019-ben hazánkba is beköszöntött.

Érdekes módon engem nagyon jól érintett a bezártság.

Lehet, hogy, sőt egészen biztos, hogy nem került volna rövid távon belül sor a kisjátékfilmem megrendezésére sem, ha nem jutok ennyi szabad és kreatív időhöz – zárta végül az énekes-dalszerző, aki maga írta a forgatókönyvet két saját novellából – és maga rendezte a filmet. Ákos elmondása szerint a munkával olyan filmes példaképei előtt is tiszteleg, mint Tarkovszkij, Makk Károly és Huszárik Zoltán.