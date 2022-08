Gáspár Bea elszólta magát, Győzikét újra kórházban kezelik

Gáspár Bea a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, milyen érzés, hogy a férjével ketten maradtak a családi fészekben, ugyanis nagylányuk után a kisebbik is kirepült. A beszélgetés egy pontot nem várt fordulatot vett, és Bea elárulta, hogy férjét újra kórházban kezelik, majd hozzátette, az egész család segíti Győzőt, aki sok mindenben hallgat a tanácsaikra. Bea elismerte, nehéz a helyzet, számára is, de akit szeret az ember, azt igyekszik támogatni, és ő mindig is támogatta Győzőt, nagyon sokat köszönhet neki, hogy egy ilyen feleség van mellette.

„Nehéz ezt viselni, de akit szeretsz, azt azért támogatod, ha azt látod, hogy mentálisan nincs jól. A Győzőnek nagyon sok olyan dolga van, ami azzal magyarázható, hogy a mentális egészsége nincs éppen topon. Annak én örülök, hogy ő ezt kezelteti. Most is éppen kezelés alatt áll. Az orvos sem tudja teljesen megmondani, de inkább gyerekkori problémák vannak, amiket felnőtt fejjel sem tudott feldolgozni” – mesélte Bea

Gáspár Győző 13 éve küzd pánikbetegséggel és bipoláris zavarral. A showman tavaly egyszer már két hónapot töltött a zárt osztályon, de újra erősödnek a rohamai, ezért kérte, hogy visszamehessen.