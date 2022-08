Eminem meghalt a rajongók szerint, csak nem vesszük észre

Egy összeesküvés-elmélet szerint Eminem meghalt 2006-ban és egy klónja szerepel helyette – írja a Mirror. Az elmélet azzal kezdődik, hogy a rappernek megváltozott a hangja, ami – vélik a teória hívei – nem lehet másnak a jele, mint hogy a zenész meghalt. Egy spanyol lap aztán már tényként közölte, hogy Eminem, vagy akit most annak ismerünk, csak egy android klón.

Fotó: AFP

De nem csak az elmélet létezik, „bizonyítékok” is vannak rá. Egyrészt azt vették észre, hogy az évek folyamán nagyon megváltozott a rapper állkapocsvonala.

"Igen, hiszek benne, hogy ő csak egy klón, nem hasonlít már magára és a szemei halottak" – írta egy rajongó.

Másrészt arra is figyelmesek lettek páran, hogy Eminem szövegei is megváltoztak 2006 körül, azóta „nagy hangsúlyt fektet a hiphop-életmódra”, és az öltözködési stílusa is sötétebb lett.

2013-ban aztán leült az ismert rádióssal, Zane Lowe-val beszélgetni, és az interjúban láthatóan „meghibásodik”. Azt mondja benne: "Maradj ki a fejemből" és aztán percekig némán bámul a kamerába.

Ezt követően pedig egy korábbi rappertársa, B.o.B kezdett el elmélkedni és posztolni az emberi klónozásról.

A teória utolsó eleme, hogy 2019-ben kiadott Tom Macdonald egy dalt, a Cloned Rapperst, amiben azt állítja, hogy "a rapperek klónozása miatt az illuminátusok csontmintákat vesznek", mielőtt a valódi személyt börtönbe csuknák, hogy elcsendesítsék a zenészek látomását.

(via)