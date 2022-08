Kétszázezres bugyiban jelentette be a világsztár, ismét babát vár

John Legend és Chrissy Teigen ismét gyermeket vár: a sztárpár Instagram-posztban jelentette be, hogy ha a sors is úgy akarja, ismét szülők lesznek. Örömteli várakozásukba azonban némi félelem is vegyül, nem is alaptalanul: az énekes és a modell ugyanis két évvel ezelőtt elvesztették újszülött fiukat. A tragédiáról akkor ugyancsak nyíltan beszéltek közösségi oldalukon, mint ahogy most a babahírről is.

Chrissy Teigen egyébként egy igencsak mutatós, és koránt sem olcsó bugyiban tette meg a bejelentést: a fehérnemű a New York Post szerint nem kevesebb, mint 520 dollárt, azaz 200 ezer forintot kóstál.