Fantasztikus mérföldkőhöz érkezett Caramel várandós felesége, a pocakját is megmutatta – fotó

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, második gyermekét várja Caramel és gyönyörű felesége, Szilvi. A kismamán jól látszik, hogy ragyogóan viseli várandósságát, erről árulkodnak a közösségi oldalán rendszeresen megosztott pocakos tartalmai is. Szilvi most nagy hírt osztott meg követőivel, kiderült ugyanis, hogy terhességének 28. hetébe, vagyis a harmadik trimeszterbe lépett.

Hello 3. Trimeszter!

– írta pocakos fotója mellé a csodaszép kismama, aki nemsokára második gyermekét tarthatja karjaiban.