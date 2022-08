Érthetetlen posztja miatt aggódnak rajongói Britney-ért

Valami nagyon nincs rendben a szebb napokat is látott Britney Spearsszel – vélik követői. Az énekesnő zenei karrierje tulajdonképpen nem létezik (sorlemezt utoljára 2016-ban adott ki), Insta-oldalán javarészt kínosan meztelenkedik, most azonban komoly fejtörés elé állította rajongóit. Két napja ugyanis egy piros négyzetet posztolt, mindennemű felirat vagy magyarázat nélkül.

Rajongói a kommentszekcióban ezt még viccesnek találták, jót mulattak azon, vajon mit jelenthet mindez, amikor azonban ugyanez a poszt másodszor is kikerült egy nappal később, már a hozzászólások is megváltoztak. Sokak szerint ugyanis ami egy alkalommal viccnek is vehető, az kétszer már egész biztosan jel, konkrétabban vészjelzés, segélykérés.

– Vörös kód – írta egy kommentelő.

– Ez egy SOS? – tippelt egy másik.

Minden rendben? Jól vagy? – kérdezték többen.

– Mit jelent ez? – tette fel egy másik hozzászóló a kérdést, mire (ugyancsak egy rajongótól) a következő válasz érkezett:

Veszélyben van.

A teljes képhez persze hozzátartozik, hogy egyes követők szerint Britney Spears csak figyelemre vágyik, míg más azt mondja, ez csak egy vörös négyzet, nem kell túlgondolni. Tény ugyanakkor, hogy míg az első posztnál még mindenki élvezte a találgatást, a másodiknál elszaporodtak azok a vélemények, miszerint az énekesnő így szeretne jelezni, hogy valami nincs rendben.