Berki Mazsi meglepő döntést hozott, ezzel sokakat meglepett

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Kulcsár Edina várandóssága miatt visszalépett a Dancing with the Stars harmadik évadának versenyétől. Mindenki legnagyobb meglepetésére helyét Berki Mazsi vette át. A sztáranyuka alig négy hónapja veszítette el férjét, Berki Krisztiánt, javában tart még a gyász időszaka, éppen ezért sokan nem nézik jó szemmel, amiért elvállalta a szórakoztató műsorban ezt a szerepet. Az őt elítélőek abba már nem gondolnak bele, hogy milyen komoly dillemmát okozott az édesanyának meghozni ezt a döntést, akinek kislánya még csak kilenc hónapos. Meglehetősen nehéz időszak vár Mazsira, hiszen a próbaidőszak, majd az azt követő élő show-k hosszú órákat vesznek majd igénybe. Az özvegy exkluzív interjút adott lapunknak, melyben azt is elárulta, nehéz szívvel, de komoly lépésre kellett elszánnia magát. Bár a család nagy segítségére lesz ez idő alatt, de egyedülálló szülőként Emma bölcsődébe megy.

Egyedülálló vagyok, aktív szülőkkel mögöttem. Nagy részben segítség nélkül kell megoldanom a dolgaimat. Szerintem ezt többen átérzik, mert sokan élnek ilyen vagy más okokból egyedül.

Ez egy nagyon más történet, amikor egyedül neveled a gyereked. Anyagilag és időbeosztásban is zsonglőrnek kell lenned. Nem akarok panaszkodni, de ez a helyzet picit sem egyszerű – mondta.

Mazsi többek között azt is elárulta, milyen céllal vág neki a versenynek, mit szól a negatív kritikához, véleményhez, támadáshoz, ami az utóbbi időszakban érte, és arról is beszélt, még a gyász feldolgozásának az elején tart, időre van szüksége, hogy a szívéből elmúljon a fájdalom, a szomorúság. Rengeteg kérdés foglalkoztatja még, amire egyelőre nem kapott választ.

A teljes interjú a Bors csütörtöki lapszámában olvasható.