Berki Mazsi képtelen kimenni férje sírjához - „Fogalmam sincs, hogy kell gyászolni"

A kisgyermekes édesanya Bochkor Gábor vendége volt, akit mélységesen felháborít, hogy még Krisztián halálát követően is becsmérelték az emberek. A rádiós értetlenül áll a jelenség előtt, hogy a tragédia óta bármit tesz Mazsi, abba belekötnek az emberek.

Amióta kiderült, hogy a Dancing with the Starsban Kulcsár Edina helyét ő veszi át, felerősödött a nép haragja és válogatott sértésekkel becsmérlik a döntését, mert úgy vélik, nem így kell gyászolnia annak, aki tragikus hirtelenséggel elvesztette a férjét és a gyermeke édesapját.

– Fogalmam sincs, hogy kell gyászolni, erre az élethelyzetre nem lehet felkészülni, hogy elveszítem életem szerelmét, akivel azt terveztem, hogy vele élem le az életemet. Szívesen megkérdezném azoktól, akik azt írják, hogy az én helyemben ezt vagy azt csinálnák, hogy: tudod, hogy én mit érzek? Tudod, hogy a négy fal között mennyit sírok? – mondta, s hozzátette, egyelőre képtelen arra, hogy kimenjen férje sírjához. Igyekszik úgy élni, hogy az a legjobb legyen a kislányának és a lelkének.

Emellett a műsorba való felkéréskor figyelembe vette azt is, hogy Krisztián vajon mit mondana neki ebben a helyzetben.

– Tavasszal egy másik tévéműsorba is volt felkérésem, akkor több hónapra itt kellett volna hagynom a kislányomat. Támogatott, hogy menjek, de arra nem lettem volna képes – emlékezett vissza Krisztián özvegye, aki számára nem volt kérdés, hogy egykori hitvese is arra biztatta volna, vállalja el a felkérést.

A kommentelők rosszmájú megjegyzéseket tettek azzal kapcsolatban is, hogy a műsor miatt nem foglalkozik majd eleget a kislányával.

– Én eddig mindenhova vittem magammal, a próbákra is. Nagyon szeret emberek között lenni, szereti a gyerekeket, ősztől elkezdődik a bölcsibe való beszoktatás, de a család és a barátok is segítenek. Ha azt látnám, hogy neki valami nem jó, akkor változtatnék rajta, de ő egy nagyon kiegyensúlyozott baba – fejtette ki Mazsi, aki számára az a legfontosabb, hogy a kis Emmának a lehető legkiegyensúlyozottabb gyermekkort biztosítsa a nyilvánvaló nehézségek ellenére is.