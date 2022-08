Így néz ki most a nyolc éve elhunyt Bajor Imre sírja

Napra pontosan 8 éve, hogy az ország egyik legikonikusabb színésze, legnagyobb nevettetője, a Kicsihuszárként is emlegetett Bajor Imre örökre lehunyta a szemét. A Farkasréti temetőben vettek tőle búcsút, végső nyughelye alig pár lépésre található nagy barátja, Koós János sírjától.

A nagy nevettetőt mindenki imádta Fotó: Rózsahegyi Tibor

Bajor Imre 2013 végén tudta meg, hogy gyakori rosszulléteinek oka a gyilkos kór: agydaganattal küzdött. Bár közeli ismerőseiket beavatták, 2014 márciusáig titkolták a színész betegségét.

Barátai, kollégái a halála előtt pár nappal még beszéltek vele. Kern András elárulta, tervezték, hogy meglátogatjákt, ám erre sajnos már nem kerülhetett sor.

A Ripost egyik olvasója Bajor halálának évfordulóján járt a sírkertben, igaz, a nagy meleg miatt a kora reggeli órákban. Akkor még semmi különöset nem tapasztalt a sír körül, de mint mondja, biztos benne, hogy később vittek friss virágot a néhai színész sírjára.

– Amióta az eszemet tudom, nagy tisztelője voltam Bajor Imrének, igaz, sosem adatott meg, hogy személyesen is találkozzak vele. A halála mégis érzékenyen érintett. Szombat kora reggel egy hozzátartozóm sírjánál voltam a Farkasréti temetőben, de tettem egy kis kitérőt a Művészparcella felé. Sajnos ez a rekkenő hőség egyik sírnak sem tesz jót, gyakorlatilag pár óra alatt elhervadnak a legszebb virágok is – sóhajtott Ilona, aki egy fotót is készített a sírról.