Zámbó Krisztián megtörte a csendet: "Ez most végleges"

Az elmúlt időszak nagyon megterhelő volt érzelmileg Zámbó Krisztián számára. Az énekes nehéz időszakon van túl: tavaly augusztusban legjobb barátját veszítette el, nyár elején pedig kiderült, menyasszonyával több mint egy évtizedes kapcsolatuk ért véget.

Az énekesnek saját bevallása szerint két hétig gyászolta a kapcsolatot, most viszont jól érzi magát szingliként. Mint mondja, eddig csak hosszú kapcsolatai voltak, a barátnői pedig rendre el is látták otthon a ház körüli teendőket, amikbe most ő is igyekszik beletanulni, legalább a nyár erejéig.

Most takarítok, főzök, mosok, a teregetés az még nem megy, a hajtogatással még kicsit kínlódom, azt tanulom a Google-ról – árulta el a TV2 Mokkájában Krisztián, aki szeretne olyan férfit faragni magából, aki egyedül is megállja a helyét.

