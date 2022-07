Weisz Fanni: Babáról álmodom tizenhat éves korom óta

Hogyan ébredtél ma?

Reggelente arra ébredek, hogy ma is jó napom lesz! Új nap új csodák várnak rám! Teszem tovább a dolgom tervezem a táskáimat, jönnek az ötletek, Nagyon klassz munkáim vannak amiket szeretek. Végre van jövőképem. Tudatosan élek. Mosolyt küldök mindenkinek, hogy ezret kapják cserébe. Imádom az életem!

Fanni úgy érzi: végre van jövőképe Fotó: Semsei Eszter / Weisz Fanni

Milyen gyakran engedsz magadnak egyébként pihenőt? Maximalista, munkamániás is tudsz lenni néha?

Igen, maximalista vagyok. Szeretem ha mindent rendben működik körülöttem. Szeretek mindent az alapoktól megismerni. Szeretem a munkámat rendesen befejezni, és mióta a saját táska márkám elindításán dolgozom, bizony elég gyakran fordul elő, hogy úrrá lesz rajtam a munkamánia.

Kivel töltődsz, barátokkal? Van most az életedben valaki? Nagyon boldognak tűnsz, le sem tagadhatnád!

A családommal sok időt töltök, sok pótolni valónk van, ahogy az igaz barátokkal is, akik száma igen csekély lett. Boldog vagyok, mert rájöttem, hogy az életnek az értelme, hogy értéket teremtsünk, és most a munkára akarok koncentrálni és arra, hogy egyszer majd az én gyermekeim is büszkék lehessenek rám.

Volt olyan az életedben, amiben nagyon megroppantál, de sikeresen felálltál?

Igen, a házasságom!

Édesanyáddal sokat vagytok együtt, elkísér. Támaszod. De ez nem volt mindig így.

Nem azért vagyunk sokat együtt, mert tolmácsolnia kell nekem. Hívhatnék tolmácsot is. Azért vagyunk sokat együtt, mert van egy közös vállalkozásunk amit már 14 éve indítottunk és ebben együtt dolgozunk. A kapcsolatunk pedig olyan mint régen, amilyen egy normális anya-lánya kapcsolat. Szeretetteljes és bizalmi.

Már rendeződött a kapcsolatuk, közös vállalkozást vezetnek együtt Fotó: Metropol

Édesapádról is meséltél már, akiknek alkoholproblémái is voltak. Már nincs veletek, de hogy érzed, mi tölti be a hiányát?

Igen, volt egy idő amikor foglalkoztatott, hogy vajon miért nem törődik velük az apukánk, úgy mint ahogy más gyerekekkel?! Miért nem szeret minket? Miért nem gondoskodik rólunk? De aztán ezeket a gondolatokat el is engedtem mert valójában ott volt a nagypapám, aki pótolta ezt a hiányt. Tőlem mindent megkaptunk, szeretetet, törődést, gondoskodást. Tökéletes apai minta volt, és ezért automatikusan ő vette át ezt a szerepet.

Elképzelted már magad anyukaként? Félsz attól, hogy jövendőbeli gyermeked majd nem hall, mint te, vagy esetleg te nem hallod őt?

Már tizenhat évesen is álmodoztam az anyaságról. De hiszem, hogy semmi nem történik véletlenül és minden akkor történik amikor az ideje eljön. Semmit nem szabad sürgetni. Fontos, hogy akkor érkezzen baba a családba mikor minden feltétel adott hozzá, és amikor legalább annyi biztonságot tudok neki adni amennyit mi is kaptunk a bátyámmal. Szeretnék olyan anyuka lenni, mint az édesanyám.

Hogy halló vagy siket babám lesz-e, mindegy is, hisz pont egyforma a felelősség. Nincsenek aggályaim, mert szerintem egy jó anya folyton éber és figyeli a gyermekét. Ráadásul a ma a technológia csodáival már minden könnyedén megoldható. A jelnyelvre akár halló lesz akar siket már baba korban megtanítom. Előbb fogunk kommunikálni mint a halló családokban. Mitől kéne félnem? Nem félek én már semmitől!