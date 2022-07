Rá sem lehet ismerni Tolvai Renire, úgy megváltozott

2009-ben a Megasztár tehetségkutatóban ismerte meg és szerette meg a közönség Tolvai Renit. A TV2 népszerű műsorát meg is nyerte, és azóta is a figyelem középpontjában van, bár az is igaz, időről időre kiakasztja pár követőjét. Most épp a hajával...

Sokan vörösként szokták meg

Tavaly szeptemberben több mint egy évtized után szakítottak Kállay-Saunders Andrással, azóta mintha Reni időről-időre kényszeresen változtatna a külsején. Többek közt ledobott 23 kilót, a hajával is kísérletezgetett, de a védjegyévé vált vörös színhez eddig nem engedte, hogy nyúljanak. De most már ez is csak történelem, fokozatosan szőkíteni kezdte hosszú haját. Legújabb videójában már rá sem lehet ismerni, kapja is a kritikus kommenteket:

Ez a szín is jó, de a vörösöd nagyon egyedivé tett, kár érte

Szerintem is jobban állt az előző hajszín. Egyedivé tett…

Neeeeee, olyan jó egyedi színe volt, tökre ment a bőrödhöz, ez olyan tucat szőke, bocs! Mindenki odavolt a színéért...

Egyszer azt nyilatkoztad, hogy soha többénem szeretnél szőke lenni...

Ugyanakkor kétségtelen, hogy sokaknak bejön az új hajszín, és vannak olyanok is, akik minden Reni-posztnak örülnek. Mi persze nem szeretnénk döntőbírák lenni, így olvasóinkat kérdezzük: hogy tetszik Tolvai Reni szőkén?