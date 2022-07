Így van a szakítás és a gyász után Zámbó Krisztián

Az elmúlt időszak nagyon megterhelő volt érzelmileg Zámbó Krisztián számára. Az énekes nehéz időszakon van túl: tavaly augusztusban legjobb barátját veszítette el, nyár elején pedig kiderült, menyasszonyával több mint egy évtizedes kapcsolatuk ért véget. Érthető hát, hogy az énekesnek szüksége volt arra, hogy kiszakadjon a mindennapokból, kilépjen a mókuskerékből, és egy kis pihenéssel újra magára találjon és túllendüljön a mélyponton. Szerencsére – mint azt Krisztián a Borsnak elárulta – egy pár napos pihenő helyrerántotta.

– Szombaton, az utolsó fellépésem után, ami egy esküvőn volt, nem szerettem volna még két és fél órát utazni haza, így kivettem egy szobát a közeli hotelben. De olyan jól éreztem magam, hogy szerettem volna ott maradni még egy napot. Sajnos aznapra csak egy másik kastélyszállóba kaptam helyet, ami szintén csodaszép volt – mesélte az énekes.

Az este és az emberek kedvessége annyira jólesett neki, hogy feltöltötte energiával és jókedvvel.

– Nagyon jó volt ez a rövid pihenő, jól éreztem magam. Voltam egyedül étteremben is, rengetegen odajöttek hozzám, ami nagyon jól esett, mert nehéz időszak van mögöttem. Még a szakítás előtt, sajnos az egyik legjobb barátom meghalt és erre még rátett a különválás is. Rosszul éreztem magam, de az emberek szeretete sokat segített, és most úgy érzem, átlendültem a nehéz időszakon – ecsetelte Krisztián.

És hogy mit hoz a jövő?

– Nem erőltetek most semmit! Igyekszem jól érezem magam a bőrömben, élvezem a munkámat és az életemet.

Krisztián örül, hogy nemsokára új dala és klipje jelenik meg, így energiával telve tekint a jövőbe.