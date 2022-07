Sármos férfivá érett a 2004-es ValóVilág győztese

A csillogás, luxus élet, ismertség nem mindenkinek hozza meg egy valóságshow után a boldogságot és kényelmes, nyugodt életet. Ám aki megpróbál a luxusbörtön után továbbra is két lábbal a földön járni, annak viszont jól is alakulhat az élete.

Ilyen a ValóVilág 2004-es győztese Milo is, aki fiatalsága és a siker ellenére most is normális életet él, megdolgozik a mindennapokban azért, hogy egyenesben maradjon. Amint 150 villában töltött nap után győztesen lépett ki a valóságshow stúdiójából, úgy döntött, nem akar a figyelem középpontjában maradni, de a stúdió továbbra is vonzotta.

Így közel 20 év után a kamerák másik oldalán találta meg a helyét, és rendezőként dolgozik manapság, legutóbb Afrikában forgatott dokumentumfilmet, Kongóban.

Amikor kijöttem, az azt követő fél évben hihetetlen dolgok történtek. Például elmentem ebédelni, és egyszerűen nem tudtam megenni az ebédem, mert odajöttek az emberek, autogramot kértek– emlékezett vissza a Tények Pluszban.

Milo üzent a kórházban fekvő VV Anettnek is üzent a műsorban, mielőbbi felépülést kívánt neki.

Ne csináljon ilyet többet – mondta szűkszavúan sármos férfivá érett Milován Gyukin, vagyis Milo.