VV Anett drámája után most komoly lépésre szánta el magát Sáfrány Emese

Igyekszik pozitív lenni, továbbra is magára és a szeretteire koncentrál Sáfrány Emese, aki pénteken a Borsnak adott exkluzív interjúban mesélte el, mi történt valójában vele és VV Anettel azon a bizonyos szeánszon. Az elmúlt napok történéseiről levonta a tanulságot, amit most követőivel is megosztott.

Az életem minden egyes történése után kerestem a tanulságot és igyekeztem pozitív lenni. Sok helyzetből álltam már fel úgy, hogy utána azt tudtam mondani, igen vállalom a felelősséget, megtanultam a leckéket. Sosem mutogattam senkire és hibáztattam mást, nem akartam a saját vétkeimről úgy elterelni a figyelmet, hogy másokat bántok, kritizálok – írta Emese. Hozzátette, mindenki hibázik az életében, persze van, aki többször és van, aki kevesebbszer, a lényeg, hogy tanuljunk belőle, hogy soha többet ne kövessünk el még csak hasonlót sem.

Személy szerint én úgy érzem, hogy az utóbbi időszak sok mindenre rávilágított, így úgy gondolom, a történtek ellenére is maradok pozitív és csak is magamra és a szeretteimre koncentrálok továbbra is – fogalmazott.

A kommentelők mellette állnak, támogatják kedvencüket.