Peter Srámek becsajozott a nyaraláson - fotók

Peter Srámek éppen néhány napja, otthona kertjében adott interjút a TV2-nek, melyben a kertészkedés iránti szenvedélye mellett szóba kerültek a csajozási szokásai. A TV2-n látható Rising Star felfedezettje annyit mondott, hogy egyelőre szeretne a karrierjére koncentrálni, így jelenleg nem igazán keresi a szerelmet…

Fiatal lányok koszorújában

Csakhogy a Bors egyik szemfüles olvasója szerint az énekes viselkedése nem ezt tükrözte azon a horvátországi szórakozóhelyen, ahol le is fotózta az egyértelmű jeleneteket.

- A barátaimmal ugrottunk be az egyik tengerparti klubba, ahol Peter Srámek is bulizott egy társasággal. Igazából azért tűnt fel, mert több fiatal lánnyal is láttam táncolni és beszélgetni és hamar leesett, hogy egyikük sem a társaságához tartozik. Könnyű volt rájönni, hogy a srác ezerrel csajozik - kezdte lapunknak a szemtanú, aki végül egy idő után már csak egy lányt látott Srámek mellett.

Együtt távoztak?

- Nem arról van szó, hogy direktbe figyeltem volna Srámeket, de az este folyamán többször is mellénk sodródott és végül az este nagy részében egyetlen lányt láttam vele bulizni – folytatta szemfüles olvasónk. - A testbeszédükből egyértelműen lejött, hogy szikra van köztük, egyszer pedig meghallottam, hogy angolul beszélnek, vagyis arra jutottam, hogy a fiatal és egyébként elég dögös leányzó helyi erő, vagyis szerintem horvát lehetett. Amúgy szerintem egy csók is elcsattant köztük, de ebben nem vagyok biztos. Ami viszont fix, hogy együtt távozhattak, mert egyik pillanatról a másikra mindketten eltűntek - mesélte lapunknak informátorunk.

Srámek: Igen, buliztam

A Bors természetesen megkereste az énekest is, aki első nekifutásra nem volt túl boldog, amikor meghallotta, hogy fotókat kaptunk arról a bizonyos féktelen éjszakáról.

- Azért az tényleg túlzás, hogy egy horvátországi szórakozóhelyen sem tudom úgy elengedni magam, hogy ne készüljenek rólam képek és másnap ne hívjon föl valaki a sajtótól! Igen, buliztam és igen, jól éreztem magam egy lány társaságában, akit aznap este ismertem meg! Remélem azért ez nem baj!? - fakadt ki Peter Srámek, aki ezután nyugodtabb hangnemre váltott. Egyébként továbbra is szingli vagyok és ez egészen addig így is marad, amíg nem tarol le a szerelem,de azt is hozzáteszem, hogy meg fogom tartani magamnak a magánéletem részleteit, egészen addig, amíg stabil lábakon nem áll majd a kapcsolatom. Hogy mi történt Horvátországban a buli után, az csak rám és arra a lányra tartozik - tette hozzá az énekes, majd bontotta a vonalat.