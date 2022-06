Letartóztatták a török rendőrök Peter Srámeket, ez történt az őrsön

Peter Srámek arra gondolt, hogy összeköti a kellemest a hasznossal, vagyis a törökországi pihenése alatt leforgatja legújabb, Próbáljuk meg című dalának videóklipjét. Mindezzel nem is lett volna semmi baj, ha megelégszik az előre kiszemelt helyszínekkel, úgy, mint tengerparti föveny, napfényes öböl, vagy éppen hajókirándulás. Csakhogy az utolsó napon az énekes megpillantotta a 16. században épült Sehzade-mecsetet, amit még I. Szulejmán építtetett fia Mehmed herceg emlékére. Az énekes úgy gondolta, a kegyhely remek háttere lehet a klip néhány jelenetének, de a helyi rendőröknek erről más volt a véleményük.

Rendőrőrsön kötött ki az énekes Fotó: Facebook

Jó ötletnek tűnt...

– A pihenés alatt három napot szántunk forgatásra, ami egyébként az utolsó napig zökkenőmentesen zajlott. Vettünk fel snitteket tengerparton, hajon, parkokban és a szállodában is. Az utolsó napon láttuk meg azt a bizonyos mecsetet és jó ötletnek tűnt, hogy pár kockát forgassunk háttérben a csodálatos épülettel. Nos, nem volt az... – ismerte el a történteket Peter Srámek.

„Közölték, hogy velük kell mennünk a kapitányságra”

– Odajött hozzánk két rendőr, akik finoman szólva sem voltak kedvesek. Kérték a forgatási engedélyt, ugyanis mint kiderült egy olyan történelmi jelentőségű helyen forgattunk, amihez már engedély kell. Ilyenünk persze nem volt, amit így utólag már nagyon bánok is, hiszen alaposabban kellett volna tájékozódnom a helyi viszonyokról, mielőtt forgatni kezdünk. Mindenesetre elvették a kamerát és közölték, hogy velük kell mennünk a kapitányságra – nyilatkozta a reflektoronline.com-nak az énekes, aki a Bors megkeresésére bővebb is mesélt a krimibe illő történetről.

A nyaralással egybekötött klipforgatás nem várt fordulatot vett, amikor megérkeztek a zsaruk

Barátiba fordult a beszélgetés

– Hosszú órákat töltöttünk az őrsön, ahol látszott, hogy nem mi vagyunk a rendőrök kedvencei. Végül odalépet hozzánk egy vezető beosztású tiszt, akiről hamar kiderült, hogy felesége révén vannak magyar rokonai és nagyon szereti a kultúránkat és a zenénket is. Meg is mutattam neki pár klipemet és végül inkább tűnt barátinak a beszélgetésünk, mintsem ellenségesnek – mesélte a fiatal énekes, akit végül arra kért az eljáró rendőr, hogy törölje a sérelmezett felvételeket és ügyeljen jobban arra, hogy hol is forgat. Ennek érdekében pedig a stáb mellé rendelte két kollégáját, akik a hátralévő napokban segítették a munkájukat, vagyis a rendőrségi kaland végül happy enddel zárult.

„Levontam a tanulságot”

Peter utólag már viccesnek találja a félreértést, de a rendőrségen ülve bizony már elképzelte, milyen lesz egy török fogdán tölteni az éjszakát.

– Végül jól sült el a történet, de benne volt a pakliban, hogy nem ússzuk meg ennyivel. A muszlim törvények nagyon szigorúan veszik a kegyhelyeik megsértését és bár nem volt szándékunkban, mégis ezt tettük, amit nagyon sajnálunk mindannyian. A rendőrök kezdeti viselkedése nem is sejtetett sok jót. Amíg az őrsön várakoztunk azt hittem, hogy őrizetbe fognak venni minket és hát nem hiszem, hogy nagyon szívélyesen bántak volna velünk a rácsok mögött. Maradjunk annyiban, hogy életem legkeményebb órái voltak azok és le is vontam a megfelelő tanulságot – mondta a Borsnak Peter Srámek.