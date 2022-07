Őrjöngött Meghan, hogy a királynő keményen helyre tette

Teljesen kivetkőzött magából Meghan, amikor Harry közölte vele, hiába esedezett a nagyanyjának, II. Erzsébet királynő nem engedi meg nekik, hogy a jubileumi ünnepségen mellette álljanak a királyi erkélyen.

A legújabb botránykönyv írója, Tom Bower állítja, Harry egyezkedett a palotával és a királynővel, hogy cserébe azért, hogy a családjával visszatér Londonba, engedjék meg nekik, hogy a királyi családdal együtt jelenjenek meg a nyilvánosság előtt. II. Erzsébet királynő ugyanakkor határozottan elutasította a kérést. Helyére tette unokáját és annak feleségét: szabad akaratukból fordítottak hátat a családnak, az erkélyen pedig csak a királyi család dolgozó tagjai lehetnek jelen.

A bennfentesek tudni vélik, Meghan azért akart a kirakatban lenni, mert a valóság mindinkább arcon vágja: a királyi család nélkül a kutya nem kíváncsi rá. Ez a pénzügyeit is érinti, ugyanis az üzletei sorra dőlnek be, a Netflixszel kötött szerződésének is jót tett volna, ha újra a királynő mellett mosolyoghatott volna.