Nem tudunk máshova nézni: Tolvai Reni Olaszországban dobta ki a melleit

Az énekesnő édesanyjával nyaral Olaszországban. Ahogy azt már megszokhattunk Tolvai Renitől, ilyen alkalmakkal biztosan nem marad el tőle egy szexi bikinis fotó. Ezúttal sem hagyta cserben követőit, ugyanis fekete bikinijében lőtt egy szelfit, a fotón pedig most is a mellei kapták a főszerepet. Bár rajongói szerint már unalmas tőle, hogy állandóan a szexualitás kap főszerepet az oldalán, mégis most sikerült elnyerni a tetszésüket. Vagyis majdnem mindenkinek! Legalábbis azért biztosan, mert végre a természetességet hangsúlyozta – már ha az ő esetében beszélhetünk erről, túl több szépészeti beavatkozáson –, és ahogy egyikük fogalmazott: „Nincsenek felpolcolva a cicijei”.

Mint máskor, természetesen Reni most sem tudott mindenkinek kedvezni. Egy másik rajongó pont az ellenkezőjét jegyezte meg, szerinte nagyon tré ez a kép, mégpedig azért, mert az énekesnő „ikrei” finoman fogalmazva lógnak.

Mindenki döntse el saját maga, jó vagy sem ez a fotó.