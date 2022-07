Nem tud betelni egymással Kulcsár Edina és G.w.M

Milyen szép a szerelem. Pláne akkor, amikor fél év után is még mindig úgy ég a láng, mintha a legelejét élnénk újra meg újra. Kulcsár Edinának és G.w.M-nek a kapcsolata csak úgy szárnyal. Szerelmük szupererejét legutóbb egy instasztoriban mutatta meg Edina, ahol elmondta egyik legnagyobb örömét kapcsolatukról.

A képen is jól látható, Edina megtalálta a tökéletes pasit. Elmondása szerint mikor Márkkal van, teljesen elveszíti időérzékét és a képen is látható, hogy még hajnali fél ötkor is csak beszélgetnek egymással. Üröm az örömben, hogy Edina, ahogy le is írta, nem aludt valami sokat az éjszaka, mert a 6:30-as ébresztő ellenére kislánya, Nina már 5:45-kor úgy gondolta, hogy szerető édesanyjának ideje kikelnie az ágyából.