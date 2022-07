Milliók kíváncsiak Erdélyi Mónika YouTube videóira

Erdélyi Mónika sosem gondolta volna, hogy a lányával, Mollival közösen készített Youtube videók ekkora népszerűségnek fognak örvendeni. Milliós megtekintésekkel büszkélkedhetnek, van olyan videójuk is, amit 4,8 millószor játszottak már le. “Rendkívül boldog vagyok miatta, hiszen a televízióval elérjük a közép és idősebb korosztályt, a Youtube-bal pedig a fiatalokat is. Tehát lehet azt mondani, hogy lefedjük a teljes populációt”- fogalmazott a Metropolnak Mónika, aki lányával való kapcsolatáról is mesélt, Molli pedig elárulta, mi a legnagyobb álma.