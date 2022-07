Nem hiszed el, mi lesz Tizenegy sorsa a Stranger Things után

Bár azt gondolhatnánk, hogy a gyerekszínészek egy-egy jelentős szerep után akár már „nyugdíjba” is vonulhatnak, mert nem terem számukra babér, ez bizonyosan nem igaz a nagy sikerű sorozat, a Stanger Things sztárjára.

A Tizenegy szerepét alakító Millie Bobby Brown ugyanis már eddig is szép sikereket könyvelhetne el a Netflix sorozata nélkül is, ugyanis annak ellenére, hogy pimaszul fiatal – 18 éves! –, olyan alkotásokban tette már le a névjegyét, mint a Godzilla-filmek, vagy az Enola Holmes. A pletykák szerint pedig nem is kell attól tartania a rajongóknak, hogy eltűnne a vászonról, bár természetes módon merül fel a kérdés, vajon kik lesznek képesek a Duffer fivérek alkotása után is talpon maradni Hollywoodban.

A The Sun ugyanis úgy tudja, a Disney hatalmas lehetőséget lát a fiatal színésznőben, és nem más univerzumban tervezik a közös munkát, mint a Star Wars sorozataiban.

A színésznő állítólag már beszélt is a Disney fejeseivel, és Kathleen Kennedy, a Lucasfilm főnöke is egyetért abban, hogy le kell csapniuk Millie-re. Becslések szerint az ifjú sztár igen jól járna a közös munkával, akár 12 millió dollárt kereshet, a tárgyalások ugyanakkor nagyon korai szakaszban járnak, már csak azért is, mert a színésznőnek egyelőre dugig van a naptára a következő filmekkel.

Nos, kíváncsian várjuk, Tizenegy hogyan fog festeni akár a fiatal Leia, vagy akár Padme szerepében.