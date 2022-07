Mester Tamás jurtába költözött, és újra alkot

Egy jurtába költözött a nyárra Mester Tamás, amikor nemrégiben felmondták az albérletét. Egy barátja, akinek van egy halastava felajánlotta neki, hogy nyárra a tó mellé költözhet, addig lesz kész a költözhető jurta, ahol újra alkothat a zenész.

Mester úgy hiszi, ez a legjobb dolog ami vele történhetett. A zenész egy interjúban mesélte el korábban, hogy hat éve dolgozik egy meditációs albumon, amit vélhetően a jelen otthonában, a jurtában fejezett be.

Nyári lak és stúdió – rakta ki a zenész a képet, melyet látható, hogy egy nagyobbacska jurta az otthona, és a stúdiója is egyben. A nyilvánosságtól visszavonult zenész most megmutatta azt is, hogy a jurtában minden elfér, gyakorlatilag egy kis kör alakú lakás, melyben egy légtérben van a konyha, a stúdió, de akár háló rész is. Az is kiderült, hogy ez a halastó mellett fekvő lakójurta hat méter magas, és Varga Viktor pont egy ilyet építtet. Sőt, Viktor meg is hívta magához vendégségbe.

– Az enyém is már majdnem kész! Majd gyere át te is! – beszéltek meg találkozót a zenészek a régi barát egymást a közösségi oldal kommentszekciójában.