Még csak most volt az eljegyzés, de hamarosan jön a baba a TV2 sztárjánál

Busa Gabriellát egy pillanat alatt megszerette és a szívébe zárta az ország, amikor megismerték az Exatlon második szériájában. A gyönyörű kick-box világbajnok nem csak a sport reality-ben versenyzett kőkeményen, hanem mint kiderült, kiemelt gazdasági főnyomozóként is nagyon sikeres. Miután győzelme után 2020-ban hazajött Dominikáról, a fővárosban helyezkedett el, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerette volna.

Fotó: Instagram

Budapesten kicsit más területére jöttem a rendvédelemnek, nem az általános rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez

– árulta el őszintén Dr. Busa Gabriella a Palikék Világa by Manna Futtában című műsorában. – Aztán történt egy kis változás, el kellett, hogy váljanak az útjaink. Ma már teljesen civil vagyok. A nyomozás nagyon hiányzik, de amit legutóbb végeztem, már nem klasszikus nyomozási munka volt, mint amit Szegeden csináltam: nem voltak házkutatások, lefoglalások. Itt kevesebb kontaktunk volt az emberekkel.

Mint kiderült: fel is adta rendőr hivatását, most már teljesen más területen szeretne érvényesülni. Szerelemprojektje egy saját divatmárka kialakítása és bevezetése a piacra, ami hamarosan valósággá is válik.





Fotó: Facebook

Családalapítás

De nem csak a munkájában, magánéletében is nagy változások vannak. Mint azt a Bors elsőként megírta, a Maldív-szigeteken megkérte kedvese a kezét. Sőt, az esküvőre még idén sor kerül, utána jöhet a baba!

Ha összejön valamikor év végén, vagy a jövő év elején a profi meccs, profi kick-box-világbajnok szeretnék lenni, akkor egyből jöhet a baba. Most minden annyira a helyén van, annyira imádom az életet!