"Ki fogják hívni a rendőröket g*ci" – mondta Pumped, és bement vásárolni

Pumped Gabo imádja a Balaton Soundot, ahonnan most is bejelentkezett, hiszen 2015-ben ezen a fesztiválon fedezték fel. Pumped annak idején különleges „pumpáló” táncával került reflektorfénybe, és azóta is meghatározó szereplője a magyar celebvilágnak, olyannyira, hogy már tömegek követik akkor is, amikor a már hagyománynak számító bevásárlásról van szó, amit lenge ruhában, azaz félmeztelenül hajtanak végre egy óriási áruházban. Tesztoszteronból bizonyára nem volt hiány!

Fotó: Pumped Gabó Instagram

Héééj, tradíció! Tesó, ki fogják hívni a rendőrséget, g*ci!

– üvöltözte a félmeztelen Gabó a Tesco közepén, hatalmas tömeggel a háta mögött. Azt látni lehet, hogy Gabóék mennyire élvezik a lenge ruhás bevásárlást, de hogy vajon ezt az ott vásárlók hogy viselték, nem tudjuk. Mint ahogyan azt sem, hogy végül az ártalmatlan magamutogatásnak meg lett-e a hatósági következménye.