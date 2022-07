Lekerült a ruha, apró bikiniben mutatta meg formás melleit Hódi Pamela

Hódi Pamela a második gyereke születése után is elképesztően jó formában van, , amit szívesen meg is mutat a rajongóknak. Az utóbbi időben rengetegen aggódtak a csinos édesanyáért, ugyanis nagyon lefogyott, bizonyára kislánya, Nati édesapjának, Berki Krisztiánnak az elvesztése is megviselte.

Pamela legújabb képét felülnézetből készítette magáról, így nem csak a karcsú alakja, de a mellei is hangsúlyosabbá váltak a felvételen.

