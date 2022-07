Ez aztán a luxus: Ilyet még nem láttunk L.L.Juniortól

Aki követi L.L. Junior mindennapjait tudja, hogy ő minden pillanatból igyekszik kihozni a maximumot. Azt viszont senki sem gondolta volna, hogy ezt képes ilyen magas szinten űzni még akkor is, amikor egyik koncertről a másik helyszínére utazik. A táncosai sem maradnak ki a jóból, hiszen vele együtt ők is ugyanúgy odateszik magukat azért, hogy a közönséget felejthetetlen élményben részesítsék. A rapper most először engedett bepillantást egy kemény munkával teli napjába, így már mindenki értheti, hogyan lehet túlélni három fellépést gyors egymásutánban.

Fényűzés magasfokon

7 óra leforgása alatt 3 különböző helyszínen álltak színpadra, a köztes időben viszont úgy pihentek és készültek fel lélekben a következő bulira, hogy azt már tanítani lehetne. Egy minden igényt kielégítő luxusautóban hangolódtak az estére, amihez természetesen egy sofőr is dukált. L.L. Junior korábban elárulta, hogy vett egy saját limuzint, most pedig megmutatta milyen, amikor birtokba veszik. Hogy fokozzák a hangulatot, nem titkolta, volt, aki megalapozta az estét és egy kis alkohol is előkerült a titkos rekeszből.