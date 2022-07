Így van 3 hónappal szívműtétje után Nagy Bandó András

Három hónappal ezelőtt került sor Nagy Bandó András szívritmus-szabályozójának cseréjére. A műtét után tíz nap kényszerpihenőt írt elő orvosa. Egy ideig a napi edzéseit is szüneteltetnie kellett, de azóta élete visszatért a régi kerékvágásba.

– A harmadik pacemaker behelyezése könnyebb az orvosnak, esetemben Kónyi Attilának is, hisz adott a kis tasakszerű hely, és a két bent lévő, a szívben rögzített elektróda, fölvág, behelyez, elektródát becsavar, lezár, és könnyebb nekem is, elég az érzéstelenítés, így aztán műtét közben József Attila verseiből mondtunk részleteket. Tíz nap múltán újra edzettem, s azóta is ezt teszem. Minap megvolt az első kontroll, minden rendben, jövő augusztusig „működök” – mondta érdeklődésünkre a Karinthy-gyűrűs humorista.

Fotó: Facebook

Nagy Bandó András lánya, Gvendolin közel áll édesapjához, bár kamaszként szívesen tölti az idejét a barátnőivel.

– Egy pár napos hazai kimozdulásunk lesz, együtt járunk úszni a közeli Makár tanyára, ma ér véget egy ötnapos rajztábor, és gyakran van együtt, még gyakrabban jókat beszélgetnek a barátnőivel, hirtelen kamasszá lett, erről is jegyzetelek a 10 éve írt naplójába. Úgy fest, megvalósul Ritám terve: összehozta a megálmodott prágai utat. Egyébként a nyarat festéssel töltöm – árulta el, majd hozzátette, az elmúlt hónapok igen tartalmasan telnek.

Fotó: Facebook

– Május 13-án, az orfűi kiállításom nyitásakor mutattam be a Mögöttem az élet című kötetem, egy hónap múlva, Pesten, a Vörösmarty téren, a Könyvhéten tapasztalhattam meg, mennyire megszerették az olvasók: a dedikálás kezdetekor már hosszú sor várt, és két órán át nem szűnt meg a sor. Az olvasói levelek azt mutatják, kedvencek lettek a kétperces novelláim. Ezek az írások egy nagy kalandra hívják az olvasókat, hisz az emberiség kultúrtörténetébe helyezem be az én történeteimet, emlékeimet, 75 évem mozaikjait, és mire a végére ér az olvasó, összerakhat egy színes és érdekes mozaikképet. Emlékirat és mégsem az – mesélte könyvéről.

Nemrégiben 183 festményét egy kiállítás keretein belül mutatta be a közönségnek, ami rengeteg érdeklődőt vonzott Orfűre.

– Az kiállításom megnyitóján úgy 140 érdeklődő volt jelen, és mivel egy hónapon át minden hétvégén ott voltam, később is sokan jöttek. Több vendégem ledöbbent a hajléktalan portrékat látva, aztán a nagyteremben időztek, hosszasan gyönyörködve a sokféle képet látva. Idén még két kiállításra készülök, október elejétől Tamásiban, a Vályi Péter szakközépiskola aulájában, október 27-től pedig Szentendrén, a Hamvas Béla Könyvtárban, Hopka Károly festőművész képeivel együtt lesz látható két tucat képem. A megnyitó után a Bandó 75 című műsorom kerül színre. Közben október derekán Londonban, november derekán pedig Dublinban lépek föl az ott élő magyarok vendégeként – mondta lapunknak az előadóművész.