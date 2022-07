Őszinte vallomás: Horváth Éva elárulta, miért jöttek haza Baliról

A ma reggeli Mokka adásában mesélte el a gyönyörű családanya és volt modell, Horváth Éva, miért jöttek haza. Családjával már egy fél éve a csodálatos fekvésű szigeten, Balin élnek. Télen döntöttek úgy, hogy székhelyüket melegebb éghajlatra teszik, és akkor úgy volt, hogy egészen egy évig maradnak is. Most mégis itthon van a négy fős família, és el is mondják, miért.

Tulajdonképpen most a nyaralásunkat töltjük itthon. Ott most egy picit hidegebb van. Sokat dolgozunk, és picit pihenni jöttünk – mesélte Éva, akinek nagy tervei vannak még Balin, hiszen jógaoktatói oklevelet szeretne szerezni, mióta szenvedélyesen szeret jógázni. Sőt, párjával most azon foglalatoskodnak, hogy jógatábort szerveznek e mozgásforma szerelmeseinek Balin, hogy egy-egy ilyen alkalom keretében másoknak is megmutassák a sziget és a jóga együtt milyen jó hatással van az emberre. Mi több, a Bors úgy tudja, azt a tábort is Éva szervezte, ahol éppen Berki Krisztián özvegye, Mazsi próbál gyászából jógával gyógyulni.

Horváth Éva elárulta azt is, hogy mikorra tervezik visszatérésüket Indonéziába, és mi várja ott őket.

Elsősorban a még csak 5 éves, de hamarosan iskolás Kristóf miatt megyünk vissza, bár megint új házat kell keresnünk, és ez most nagyon nehéz, hiszen hosszú távra tervezünk továbbra is Balin – újságolta Évi, aki imád Balin élni, és az indonéz vendégszeretetért oda van.